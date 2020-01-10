المرأة الحديدية: أردوغان مهووس بحلم زعامة المنطقة العربية

الجمعة 10 يناير 2020

شنت ميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى المعارض، والملقبة إعلاميا باسم "المرأة الحديدية"، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان بسبب سياساته المعادية للدول الأخرى، وتدخلاته المستمرة في شئون الدول الأخرى، بزعم أنه يحلم بزعامة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن كل ما يسعى إليه أردوغان ما هي إلا مجرد أحلام .



وأضافت رئيسة حزب الخير التركى المعارض في فيديو لها، أن أردوغان مهووس بزعامة الشرق الأوسط، وما هي إلا أحلام وأحلام ، وهو يعادي الجميع من الدول الأخرى بتدخلاته في شئونهم، وإذا لم يستطع التغلب على هذه المشكلات، سأتدخل أنا وحلها مع سوريا.

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كان البرلمان التركى، وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، جاء ذلك فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء فى المذكرة العديد من المزاعم منها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولى واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتى مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية فى ليبيا.

وينشر النظام التركى عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى.

وأعلن الجيش الوطنى الليبى منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال بطرابلس.

وتتخوف عدد من دول الجوار الليبى من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبى على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبى على أمن دول الجوار الليبى.