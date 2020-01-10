غداً.. الأولمبي يواجه نظيره البحريني بتكتيك خاص

وخاض الأولمبي العراقي الوحدة التدريبية الأخيرة على ملعب فندق "راما جارندز" حيث شهدت حضور جميع اللاعبين وخلت من إصابات أو مشاكل إدارية للاعبين حيث إن 23 لاعباً جاهزون للقاء الغد.

وقدم الملاك التدريبي بقيادة عبد الغني شهد، محاضرة بشأن تطبيق التكتيك الخاص بمباراة الغد من خلال تقسيم القائمة الى فريقين بين الأساس وبين الاحتياط ومداورة اللاعبين بين الفريقين.