2020-01-10 | 14:33
المصدر:
0 مشاهدة
يخوض المنتخب الأولمبي يوم غد السبت لقاءً هاماً أمام نظيره البحريني في الجولة الثانية من نهائيات آسيا الجارية في تايلند من يوم 8 ولغاية يوم 26 من الشهر الجاري.
وخاض الأولمبي العراقي الوحدة التدريبية الأخيرة على ملعب فندق "راما جارندز" حيث شهدت حضور جميع اللاعبين وخلت من إصابات أو مشاكل إدارية للاعبين حيث إن 23 لاعباً جاهزون للقاء الغد.
وقدم الملاك التدريبي بقيادة عبد الغني شهد، محاضرة بشأن تطبيق التكتيك الخاص بمباراة الغد من خلال تقسيم القائمة الى فريقين بين الأساس وبين الاحتياط ومداورة اللاعبين بين الفريقين.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. الأولمبي يواجه نظيره البحريني بتكتيك خاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.