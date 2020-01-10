الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق الأقسام الداخلية وسط بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحريق الذي اندلع داخل الأقسام الداخلية لكلية اليرموك، نشب داخل غرفة في الطابق الأول متخذة كمنام للطلبة".

وأضافت أن "الدفاع المدني تمكن من إخماد حادث الحريق، دون إصابات تذكر".



وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل أقسام داخلية للطلبة وسط العاصمة بغداد.