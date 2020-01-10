أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سلمت بلاده "بيانات مهمة"، بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية قبل ايام في إيران. وأكد بريستايكو في تغريدة على "تويتر" أن هذه البيانات سلمت للرئيس، فلاديمير زيلينسكي، قبل إجرائه مكالمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للحديث عن حادثة التحطم. والتقى كل من زيلينسكي وبريستايكو بمندوبين أمريكيين سلموهما هذه البيانات التي سيعاينها خبراء لاحقا. ولم يشر بريستايكو إلى طبيعة هذه البيانات، في حين قال زيلينسكي في وقت سابق إن فرضية تعرض الطائرة لضربة بصاروخ لم يتم استبعادها، لكنها لم تتأكد أيضا.

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كانت هذه تفاصيل خبر كييف تعلن تسلمها 'بيانات هامة' من واشنطن بشأن تحطم الطائرة في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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