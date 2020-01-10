اندلاع حريق داخل أقسام داخلية للطلبة وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق داخل أقسام داخلية للطلبة وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "نيراناً اندلعت داخل الأقسام الداخلية لكلية اليرموك ضمن ساحة التحريات بمنطقة الكرادة وسط بغداد". وأضاف أن "كوادر الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحريق للعمل على إخماده".



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