بالصور.. متظاهرون وسط كربلاء

تنشر الخليج 365، صوراً لانطلاق تظاهرات وسط محافظة كربلاء.
وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن المتظاهرين اعربوا عن تأييدهم لخطبة المرجعية وطالبوا بأمن وسيادة البلاد كما طالبوا رئيس الجمهورية بالاسراع باختيار رئيس وزراء.
وكانت المرجعية الدينية دعت، اليوم الجمعة، الى الاصلاح وفق الخارطة التي تحدثت عنها لانهاء الازمة، مؤكدة أنه يجب ان يحكم العراق ابناءه ولادور للغرباء للتحكم في مصيره، فيما اشارت الى أن الاعتداءات وانتهاك السيادة جزء من تداعيات الازمة.
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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