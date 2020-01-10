صواريخ إيران.. ماذا فعلت بشركات الطيران؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تمر التوترات التي تعصف بالشرق الأوسط مؤخرا من دون أن تؤثر على شركات الطيران.
تلك الشركات ستواجه تكاليف وقود أعلى مع تفادي رحلاتها المجال الجوي فوق إيران والعراق، بسبب التوتر المحتدم بين واشنطن وطهران.
وسيزيد هذا الأمر من الضغوط المالية في قطاع يكابد بالفعل آثار وقف تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس الذي طال أمده.
وغيرت لوفتهانزا الألمانية و"إير فرانس" الألمانية و"كيه.إل.إم" الهولندية والخطوط الجوية السنغافورية والماليزية مسارات رحلات فوق العراق وإيران.
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