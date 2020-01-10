الجيش الليبي يعلن ميناءي مصراتة والخمس مناطق عسكرية مغلقة

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، ميناءي مصراتة والخمس منطقتين عسكريتين مغلقتين.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أكد في وقت سابق، أن الجيش مستمر في حربه على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات مجلس الأمن، والتي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل إلى إقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها.

وأوضح البيان أن هذه المجموعات استولت على العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات التي تزودهم بمعدات عسكرية إلى جانب قيام هذه الدول بنقل العناصر الإرهابية بأعداد كبيرة إلى طرابلس للقتال ضد القوات المسلحة.

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وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي قال، الأربعاء، "إن الجيش الليبي يتقدم بخطى ثابتة في اتجاه الحدود الإدارية لبلدية مصراتة وفي منطقة بوقرين وما حولها في اتجاه الغرب".

وتمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير مدينة سرت بالكامل، الإثنين، وذلك خلال عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة استغرقت نحو 3 ساعات، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري.

وتقع سرت على نحو 450 كلم شرق طرابلس و250 كلم من مدينة مصراتة، الحاضنة الأساسية للإخوان والمليشيات في ليبيا.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، يشن الجيش الليبي عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.