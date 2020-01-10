أمريكا وفرنسا وكندا ضمن فريق تحقيق طائرة أوكرانيا المنكوبة

آثار تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران- أرشيفية

يشارك ممثلون من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، في اجتماعات منظمة الطيران المدني الإيراني ولجنة الحوادث الجوية بتحقيقات الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

وأفادت كالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "الممثلين سيشاركون فور وصولهم إلى طهران في إدارة التحقيق بشأن الحوادث الجوية للوقوف على أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية بوينج 737 الذي أسفر عن مصرع 176 شخصا معظمهم من الإيرانيين والكنديين".

واستبق رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابد زادة، التحقيقات بالتأكيد على أن "احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية المنكوبة قد أصيبت غير وارد من الناحية التقنية".

وأضاف زادة، في تصريح للتلفزيون الإيراني، مساء الخميس، أن "الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لفترة أكثر من دقيقة وقبل سقوطها شاهد الجميع النيران فيها ولو كانت قد أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور"، بحسب قوله.

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال، الخميس، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني وذلك استنادا إلى مصادر كندية وغيرها.

وأبدت فرنسا، الجمعة، استعدادها للمساهمة في تحقيقات الجارية بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت بُعيد إقلاعها من طهران.

وقال جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي: "باريس مستعدة لتقديم خبرتها في حادث تحطم طائرة البوينج في إيران".

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يأتي ذلك فيما أعلنت الوكالة الأمريكية المكلفة بـ"سلامة النقل" أنها تلقت مذكرة من السلطات الجوية المدنية الإيرانية للتحقيق في أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية.





وقالت الوكالة، في بيان، إنها تواصل متابعة الوضع حول تحطم الطائرة وتقييم مستوى مشاركتها في التحقيق.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر استخباراتية قولها إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بواسطة نظام صواريخ مضاد للطائرات.

ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضية إسقاط الطائر الأوكرانية جراء "خطأ بشري"، وقال في تصريحات صحفية، مساء الخميس: "لديّ شكوك بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران سقطت نتيجة خطأ بشري".

وسادت حالة من الجدل حول أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، خاصة بعد تراجع كييف عن تصريحاتها عقب الحادث، وتعنت طهران في تسليم الصندوقين الأسودين.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط الطائرة المدنية فوق إيران، ولا سيما فرضية العمل الإرهابي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن السلطات الأوكرانية تبحث في إمكانية إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ مضاد للطائرات، ربما أدى إلى تحطمها.

وقال أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني أولكسي دانيلوف، إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ في موقع تحطم الطائرة، بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.