الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. إيران في قفص الاتهام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يبق لهؤلاء سوى الحزن على أحباء ذهبوا بلا عودة.. في رحلة لم يكتب لها الوصول إلى وجهتها.. الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. كيف سقطت؟

وسط هذا المشهد المأساوي.. تظهر تساؤلات كثيرة حول أسباب سقوط الطائرة بوينج ٧٣٧ في إيران التي لقي جميع ركابها الـ١٧٦ مصرعهم..

البداية كانت مع تأكيد الجانب الإيراني أن سبب الحادثة عطل فني في المحرك، وهو ما رجحته أيضا السلطات الأوكرانية، لتعود وتؤكد عدم استبعادها لفرضية سقوط الطائرة لإصابتها بصاروخ.

مماطلة إيران وعدم قبولها تسليم الصندوق الأسود الخاص بالطائرة للشركة المصنعة، عززا من الشكوك حول وقوفها وراء الحادثة.

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الاتهامات الموجهة لإيران تصاعدت، بعد تأكيد كل من كندا وبريطانيا حصولهما على معلومات تفيد بأن الطائرة المنكوبة أسقطت بصاروخ إيراني.

وفي خطوة لاحتواء الأزمة، دعت إيران شركة بوينج لإيفاد ممثل لها إلى طهران للمشاركة في التحقيقات، ووصفت الاتهامات ضدها بالحرب النفسية، إلا أن التخبط في الموقف بين الرفض والقبول، يضع إيران في قفص الاتهام.. ولكن أين الحقيقة؟

الأيام وحدها كفيلة بالإجابة..