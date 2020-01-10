كاليفورنيا تستضيف السبت مؤتمر "من أجل إيران حرة 2020"

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العين الإخباريةالجمعة 2020/1/10 04:26 م بتوقيت أبوظبي
الجالية الإيرانية - أرشيفية
تنظم الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مؤتمر "كاليفورنيا لعام 2020 إيران حرة"، وذلك دعما للمظاهرات في مختلف المدن الإيرانية، التي تنتفض ضد قمع النظام في طهران.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر المطالب المشروعة لأبناء الشعب الإيراني، وكذلك مطالبة النظام بالتوقف عن حملات التعذيب والاعتقال بحق المتظاهرین، بالإضافة إلى إعلان تأييد خطوة الولايات المتحدة باستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ودعوة واشنطن لاعتماد سياسة عقوبات صارمة تجاه طهران.
ويشارك في المؤتمر مجموعة من السياسيين والطلاب ورجال الأعمال من أبناء الجالية الإيرانية في كاليفورنيا، بالإضافة إلى عضو الكونجرس الأمريكي السابق باتريك كينيدي، والسناتور السابق روبرت توريسيلي، والجنرال جيمس كونواي، القائد الـ34 لقوات مشاة البحرية، والسفير لينكولن بلومفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون العسكرية والسياسية.
ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر "مركز مؤتمرات لوس أنجلوس" وينظم برعاية جمعية كاليفورنيا للديمقراطية في إيران (CSDI) والجالية الأمريكية الإيرانية في شمال كاليفورنيا (IACNC).
كانت منظمة العفو الدولية أعلنت حصيلة جديدة لضحايا القمع في إيران، قائلة إن 304 إيرانيين على الأقل قتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود 300% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أضافت المنظمة أن السلطات الإيرانية تقوم بحملة شرسة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنه تم اعتقال آلاف المحتجين إضافة إلى صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب، لمنعهم من التحدث علنا عن القمع الإيراني القاسي.
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