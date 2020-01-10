عقوبات إيران وتراجع الذهب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تطالعون: فرنسا تبدي استعدادها للمساهمة في تحقيقات الطائرة الأوكرانية المنكوبة، و"حكومة الجملي" بين الرفض البرلماني وشبهة الفساد، وإيرانيون يتظاهرون في بروكسل للمطالبة بعقوبات على طهران، وجولة خليجية لرئيس وزراء اليابان الأسبوع المقبل، وترامب: وزارة الخزانة أعدت عقوبات ضد إيران وستدخل حيز التنفيذ قريبا، وصحيفة فرنسية: حفتر على أبواب طرابلس بعد استعادة سرت.

كما تقرأون أيضا: الجيش الليبي: نرحب بجهود التهدئة ومستمرون في مواجهة إرهابيي طرابلس، والنواب البريطانيون يوافقون نهائيا على اتفاق بريكست، و"الناتو" يدرس خيارات مختلفة لزيادة انخراطه بالشرق الأوسط، و بريطانيا تعرض المشاركة بتحقيقات الطائرة الأوكرانية المحطمة بإيران، وفرنسا تحذر: التصعيد في ليبيا يهدد استقرار المنطقة.

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وفي الاقتصاد: تراجع أسعار الذهب مع انحسار المخاوف بالشرق الأوسط، ورسوم ترامب تكبد الشركات الأمريكية 46 مليار دولار، والكويت: إنتاج 250 ألف برميل نفط من المنطقة المقسومة مع السعودية، وبعد 20 شهرا.. أمريكا والصين تكتبان نهاية "مبدئية" لحربهما التجارية، والنفط يهبط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكي، واحتياطي تركيا ينزف مليارات الدولارات في 3 أيام.. والسبب "سراب"، و بورصة قطر تفقد 4 مليارات ريال من قيمتها السوقية.

وعلى الصعيد الرياضي: رغم ثلاثية يونايتد.. جوارديولا غاضب من لاعبي مانشستر سيتي، أما في التكنولوجيا فتطالعون: بتقنية 5G.. سامسونج تبيع 6.7 مليون جهاز خلال عام.

وفنيا: أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان: أنا قوية ولم أنكسر، بينما في المنوعات: اعتزال هاري وميجان.. التاريخ يعيد "إدوارد الثامن" إلى الأذهان.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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