إغلاق قاعدة "ماكديل" الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية دون ذكر الأسباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت السلطات الأمريكية، الجمعة، قاعدة "ماكديل" الجوية في ولاية فلوريدا دون ذكر الأسباب. وقاعدة ماكديل الجوية هي منشأة تابعة لسلاح الجو الأمريكي نشطة تقع على بعد 4 أميال من الجنوب إلى الجنوب الغربي من وسط مدينة تامبا.

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