جمعية إغاثية تركية أوصلت 125 طنا من المساعدات الإنسانية إلى إدلب السورية

أعلنت جمعية "جانسيو" الإغاثية التركية، "إيصال مساعدات إنسانيّة تزن 125 طنًّا إلى ​محافظة إدلب​ السورية"، موضحةً أنّ "المساعدات تتضمّن موادًا غذائية، ملابس ولوازم تدفئة، أوصلتها الجمعية للمحتاجين في إدلب".

وشدّد ممثّل الجمعية في العاصمة ​أنقرة​، محمد صواش، على أنّ "المنطقة تشهد مأساة وكارثة إنسانيّة كبيرة"، لافتًا إلى أنّ "آلاف الناس العاجزين ينتظرون من يمدّ لهم يد العون والمساعدة في برد الشتاء القارس". وأكّد أنّ "الجمعية أمّنت المساعدات الإنسانية الّتي أرسلتها للمحتاجين في إدلب من تبرّعات المواطنين المحبّين لفعل الخير".

ويوم أمس الخميس، أعلنت ​الأمم المتحدة​، "مقتل 1460 مدنيًّا، من بينهم 417 طفلًا و289 امرأة بسبب الأعمال العسكريّة شمال غربي ​سوريا​ في الفترة ما بين 29 نيسان 2019 إلى 5 كانون الثاني 2020".