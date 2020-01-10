وزير الخارجية الأوكراني: مسؤولون أميركيون قدموا معلومات مهمة لزيلينسكي تتعلق بكارثة الطائرة

اعلن وزير الخارجية الأوكراني، ​فاديم بريستايكو​، بأنه التقى برفقة الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، بعدد من المسؤولين الأميركيين الذين قدموا بيانات مهمة تتعلق بكارثة الطائرة التي تحطمت في ​إيران​.

يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء.

ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم - 167 راكبا وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، وتسعة من أفراد الطاقم.