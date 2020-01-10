اعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، بأنه التقى برفقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعدد من المسؤولين الأميركيين الذين قدموا بيانات مهمة تتعلق بكارثة الطائرة التي تحطمت في إيران.
يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء.
ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم - 167 راكبا وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، وتسعة من أفراد الطاقم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأوكراني: مسؤولون أميركيون قدموا معلومات مهمة لزيلينسكي تتعلق بكارثة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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