لجنة الطيران الدولية: ايران لم تطلب المساعدة في التحقيق بحادثة الطائرة الأوكرانية

أعلنت لجنة الطيران الدولية أن الجانب الإيراني لم يتقدم بطلب المشاركة والمساعدة في التحقيق بحادثة ​الطائرة الاوكرانية​ المنكوبة.

واكدت اللجنة انه "نظرًا للاعتراف الدولي باللجنة كهيئة تحقيق مستقلة، وتجربتها الواسعة في التحقيق في أكثر من 800 حادث طيران، وتوفر المعدات اللازمة والخبراء الذين لديهم الخبرة في التحقيق في حادثة طائرة "بوينغ 737"، فإنه في حال طلب الجانب الإيراني فإن لجنة الطيران الدولية مستعدة لتقديم أي مساعدة في إجراء تحقيق تقني".

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