الاتحاد الأوروبي: لتحقيق مستقل وذي مصداقية في تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران

طالب المتحدث باسم ​المفوضية الأوروبية​ شتيفان دي كيرسمايكر بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في ​إيران​ التي أسفرت عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.

وشدد على أنه "من المهم جداً بالنسبة إلينا أن تأخذ التحقيقات شكل تحقيق مستقل وذي مصداقية يجري بشكل يتناسب مع قواعد ​منظمة الطيران المدني الدولي​"، بعدما أشارت حكومات غربية إلى أن الطائرة أُسقطت، ربما عن طريق الخطأ، ب​صاروخ​ إيراني.