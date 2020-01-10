الاتحاد الأوروبي: لتحقيق مستقل وذي مصداقية في تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران

طالب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية شتيفان دي كيرسمايكر بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران التي أسفرت عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.
وشدد على أنه "من المهم جداً بالنسبة إلينا أن تأخذ التحقيقات شكل تحقيق مستقل وذي مصداقية يجري بشكل يتناسب مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي"، بعدما أشارت حكومات غربية إلى أن الطائرة أُسقطت، ربما عن طريق الخطأ، بصاروخ إيراني.
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