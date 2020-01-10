وزير الدفاع التركي بحث مع مبعوث أميركا إلى دمشق بقضايا الأمن الإقليمي وعلى رأسها سوريا

ذكرت وزارة الدفاع التركية أنّ "وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والسفير الأميركي في أنقرة ديفيد ساترفيلد".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي وعلى رأسها سوريا".
يُذكر أنّ يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "جيفري يزور تركيا، الخميس، للقاء كبار المسؤولين الأتراك وبعضًا من المعارضة السورية"، موضحةً أنّ "جيفري سيتوجّه عقب ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء مسؤولين رفيعي المستوى، لمناقشة الأوضاع الأخيرة في سوريا والعراق".
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