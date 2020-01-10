وزير الدفاع التركي بحث مع مبعوث أميركا إلى دمشق بقضايا الأمن الإقليمي وعلى رأسها سوريا

ذكرت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​، والسفير الأميركي في ​أنقرة​ ​ديفيد ساترفيلد​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي وعلى رأسها سوريا".

يُذكر أنّ يوم الأربعاء، أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنّ "جيفري يزور ​تركيا​، الخميس، للقاء كبار المسؤولين الأتراك وبعضًا من المعارضة السورية"، موضحةً أنّ "جيفري سيتوجّه عقب ذلك إلى العاصمة ​السعودية​ الرياض، للقاء مسؤولين رفيعي المستوى، لمناقشة الأوضاع الأخيرة في سوريا والعراق".