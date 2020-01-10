نظم مئات ​المتظاهرين​ في ​واشنطن​ و​نيويورك​ إضافة إلى تجمعات نٌظمت أمام ​السفارة الأميركية​ في سيوول، طالبوا فيها بوقف تصعيد الوضع مع ​إيران​ وحل النزاع عن طريق الدبلوماسية.

وهتف النشطاء في واشنطن "لا للحرب!"، كما هتف النشطاء أمام مبنى السفارة الأميركية في سيوول "سلام" وحملوا لافتات كتب عليها "ضد الحرب الأميركية مع إيران". كما نددوا بمشاركة ​القوات​ الكورية في أي عمليات عسكرية أميركية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات في واشنطن ونيويورك وسيوول احتجاجا على الحرب ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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