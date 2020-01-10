وزير العدل التركي: خطواتنا بشرق المتوسط وسوريا وليبيا متوافقة مع القانون الدولي

أكّد وزير العدل التركي عبدالحميد غُل، أنّ "كلّ الخطوات الّتي اتخذتها ​تركيا​ في شرق المتوسط و​سوريا​ و​ليبيا​ متوافقة مع القانون الدولي، فهي لم تنخرط في أي وسيلة غير مشروعة على مدى التاريخ".

وركّز خلال لقاء صحافي في العاصمة ​أنقرة​، على أنّ "بلاده لم تنتشر في أي بقعة جغرافيّة حول العالم إلّا لغرض تحقيق السلام"، لافتًا إلى أنّ "وجودنا في شرق ​البحر المتوسط​ هو من أجل أمننا القومي والمصالح المشتركة لبلدنا". وشدّد على أنّ "بلاده ستواصل خلال العام الحالي، ممارسة حقوقها كافّة النابعة عن القانون الدولي من أجل حماية مصالحها".

مع الإشارة إلى أنّ كلّ من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ومصر وإسرائيل، تعارض أنشطة التنقيب عن الطاقة الّتي تجريها تركيا شرق المتوسط.