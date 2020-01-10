وهاب دعا دياب للتمسك بالتكليف: ثورة الجوع قادمة ولنسهّل تشكيل الحكومة

دعا رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ إلى "التمسّك بالتكليف ومنع محاولات إعادة إحياء أحلاف جهنميّة أوصلتنا إلى الإنهيار". وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "على الجميع التنبّه إلى أنّ ثورة الجوع قادمة وستأكل الأخضر واليابس، فلنسهل ​تشكيل الحكومة​ قبل فوات الآوان".

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