لفت رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب ​مصطفى حسين​، في بيان الى "أننا نتذكر اليوم شهداء تفجيري ​جبل محسن​. تحية لأرواحهم العطرة، التي لن تستكين قبل كشف الحقيقة. في ذكراهم اليوم ننشد العدالة ونناشد ​القضاء​ انجاز عمله لينال الارهابيون ممن خططوا ودعموا عقابهم المستحق".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسين بذكرى تفجيري جبل محسن: نناشد القضاء انجاز عمله لينال الارهابيون عقابهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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