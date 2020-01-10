قوى الأمن عممت صورة مطلوب سرق شيكات مصرفية قيمة كل منها ما بين 50 و350 ألف دولار

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المطلوب: "ح. ب." (مواليد 1985، لبناني)، الّذي أقدم بتاريخ 04 كانون الثاني 2020 على سرقة شيكات مصرفية (chèques bancaires) عددها 15 شيكًا، وقيمة كلّ منها يتراوح ما بين 85 و350 ألف ​دولار​ أميركي".

ونبّهت في بلاغ، المواطنين من "استلام هذه الشيكات من الشخص المذكور أو الوقوع ضحية عمل احتيالي"، وطلبت من الّذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، "الاتصال بمفرزة ​بيروت​ القضائية على الرقم: 810170/01 - 810171/01، للإدلاء بما لديهم، علمًا بأنّ كلّ مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة، يبقى اسمه طي الكتمان وفقًا للقانون".