قوى الأمن عممت صورة مطلوب سرق شيكات مصرفية قيمة كل منها ما بين 50 و350 ألف دولار

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المطلوب: "ح. ب." (مواليد 1985، لبناني)، الّذي أقدم بتاريخ 04 كانون الثاني 2020 على سرقة شيكات مصرفية (chèques bancaires) عددها 15 شيكًا، وقيمة كلّ منها يتراوح ما بين 85 و350 ألف دولار أميركي".
ونبّهت في بلاغ، المواطنين من "استلام هذه الشيكات من الشخص المذكور أو الوقوع ضحية عمل احتيالي"، وطلبت من الّذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، "الاتصال بمفرزة بيروت القضائية على الرقم: 810170/01 - 810171/01، للإدلاء بما لديهم، علمًا بأنّ كلّ مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة، يبقى اسمه طي الكتمان وفقًا للقانون".
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