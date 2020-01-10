خطير.. اعتداء جسدي على طبيبة في مستشفى طنجة من طرف سكير!

في حادث ليس الأول من نوعه؛ تعرضت طبيبة في مستشفى محمد الخامس، ليلة أمس الخميس، في مدينة طنجة، إلى اعتداء خطير.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطبيبة المداومة تعرضت إلى اعتداء من طرف شخص في حالة سكر متقدمة، بعدما اقتادته سيارة إسعاف إلى المستشفى المذكور.
وأوردت مصادر “اليوم 24” أن الطبيبة تبين لها أن المعنى بالأمر لا يشكو من شيء، وإنما كان فقط في حالة سكر، الأمر الذي لم يتقبله، ودفعه إلى لكمها على وجهها، فأسقطها على الأرض أمام ذهول الجميع.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد الاعتداء تدخل حراس أمن المستشفى، وتم إيقاف المعني بالأمر من طرف الشرطة، واقتياده إلى ولاية الأمن طنجة.
يذكر أنها ليست المرة الأولى، التي تتعرض فيها الأطر الصحية إلى اعتداءات خطيرة داخل المستشفيات، سواء في طنجة أوفي مدن مغربية مختلفة، ما يدفعها إلى دق ناقوس الخطر، ومطالبة وزارة الصحة بحمايتها.
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