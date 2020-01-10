يحل ضيفا على شبيبة القبائل.. الرجاء يستهدف فوزه الثالث على التوالي ضد الأندية الجزائرية

يحل فريق الرجاء الرياضي، اليوم الجمعة، ضيفا ثقيلا على شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة يحتضنها ملعب 1 نونبر في مدينة تيزي وزو الجزائرية، وتندرج ضمن رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الفريق الأخضر عن العودة بنتيجة إيجابية من الجارة الجزائر، تقوي حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية، في مجموعة تضم، أيضا، الترجي التونسي، وفيتا كلوب الكونغولي.

ويدخل ممثل كرة القدم الوطنية المباراة محروما من بعض عناصره الأساسية، بسبب الإصابة، على غرار المهاجم حميد أحداد، ومتوسط ابميدان أيوب نناح، فضلا عن الجناح سفيان رحيمي.

ويستهدف أبناء السلامي تحقيق الفوز الثالث على التوالي ضد الأندية الجزائرية، بعدما تغلبوا بثنائية نظيفة على شبيبة القبائل، متم دجنبر الماضي، في دوري الأبطال، قبل أن يتفوق زملاء محسن متولي، السبت المنصرم، بهدفين مقابل هدف واحد على مولودية الجزائر، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يذكر أن الرجاء، يحتل وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، متخلفا بنقطة وحيدة عن الترجي، صاحب الصدارة، ومبتعدا بـ3 نقاط عن الشبيبة ثالث الترتيب، بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الأخير بنقطة واحدة.