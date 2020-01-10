أمن الدار البيضاء يحبط محاولة إدخال أزيد من سبعة آلاف قرص مخدر للمدينة”

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، شخصين للاشتباه في تورطهما في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 7580 قرص مخدر، من بينها 5000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و2580 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفين.