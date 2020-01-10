فيديو: يونس الميموني
قال أحمد كنون، رئيس جمعية نسائم الأندلس، أمس الخميس، خلال أمسية فنية استفاد منها نزلاء السجن المحلي “ساتفيلاج”، إن جمعيته تسعى إلى تكريس حق السجين في التواصل مع الفاعلين في المجال الثقافي.
وكشف كنون لـ”اليوم24” أن جمعيته تهدف إلى التقرب من النزلاء، من خلال تقديم وصلات فنية من الطرب الأندلسي، والموشحات، للتخفيف عنهم وطأة العقوبة، التي يقضونها داخل أسوار السجن.
من جانبه، قال عبد العالي حاحو، مدير إدارة السجون وإعادة الادماج في جهة الشمال، إن أمسية، أمس، أقيمت إحياء للذكرى 76 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية نسائم الأندلس تحيي أمسية فنية في سجن “ساتفيلاج”.. وصلات موسيقية وموشحات – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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