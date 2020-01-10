بعد أسابيع من التعاقد معه.. رجاء بني ملال ينفصل عن العامري

انفصل فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، اليوم الجمعة، مع الإطار الوطني عزيز العامري، الذي تعاقد معه الفريق لخلافة مراد فلاح.

وساهمت النتائج السلبية، والهزائم المتتالية التي حصدها الرجاء الملالي تحت قيادة العامري، في فك الارتباط بين إدارة الفريق والمدرب.

وكان رجاء بني ملال، تعاقد مع العامري متم نونبر الماضي، خلفا لفلاح، حيث قاد المدرب الجديد الفريق الملالي في خمس مباريات، تعرض خلالها الصاعد هذا الموسم للقسم الأول من البطولة الاحترافية، لخمس هزائم.

وانهزم الرجاء الملالي تحت قيادة العامري، أمام مضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد، وضيفه حسنية أگادير بثلاثة أهداف لواحد، بالإضافة لهزيمته بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه الوداد الرياضي، وبالنتيجة ذاتها مع مولودية وجدة، قبل أن يخسر بهدف نظيف أمام مضيفه نهضة بركان.

ويحتل رجاء بني ملال المركز الأخير في جدول الترتيب بنقطة واحدة، بعدما تعادل الفريق في لقاء واحد، ومني بالهزيمة خلال 10 مباريات، علما أن خط هجومه أحرز 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 20 هدفا.