إيفانكا تهنئ المغرب على قوانين تعزيز حقوق النساء في الأرض: هنيئا للحكومة المغربية ومواطنيها

هنأت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارته، الحكومة المغربية، على القوانين الجديدة، التي تعزز حقوق النساء في الأرض.

وقالت إيفانكا، في تدوينة لها، اليوم الجمعة، على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المغرب، خلال رحلتها الأخيرة من برنامج مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، التزم بتغيير القوانين لتعزيز حقوق المرأة في الأرض، مضيفة أنه “أضفى على هذه الإصلاحات الرئيسية شكلاً قانونيًا”، مهنئة الحكومة المغربية، وكافة المواطنين بالقول: “مبروك للحكومة المغربية ومواطنيها”.

وكانت إيفانكا قد زارت المغرب، خلال شهر نونبر الماضي، دعما للتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وللتعريف بـ”مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة”، التي ترعاها شخصيا، بعدما أشادت باعتماد المغرب لإطار تشريعي جديد متعلق بالأراضي السلالية، يكرس المزيد من المساواة، والانفتاح على الاستثمارات لفائدة النساء على الخصوص، حيث كتبت في تغريدة، نشرتها عبر صفحتها على موقع “تويتر”: “نحيي الحكومة المغربية على هذه الخطوة الهامة”، مضيفة “نتطلع إلى دعم تنفيذها الكامل”.

ويسعى المشروع، الذي تتبناه الحكومة الأمريكية، وكذا وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي، ووكالات أخرى، إلى تنسيق البرامج الحالية، وتطوير أخرى جديدة لمساعدة النساء في مجالات مثل التدريب على العمل، والدعم المالي، والإصلاحات القانونية، أو التنظيمية.

وكانت إيفانكا ترامب قد سافرت، مؤخرا، في إطار المشروع نفسه إلى إثيوبيا، وساحل العاج، في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خلال شهر أبريل الماضي، ثم إلى الأرجنتين، وكولومبيا، وباراغواي، في أمريكا الجنوبية، في شتنبر الماضي لتعزيز المبادرة.