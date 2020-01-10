تشيلسي يضع شرطا مقابل رحيل جيرو للإنتر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي توصل لاتفاق مع النجم الفرنسي، أوليفيه جيرو، مقابل الحصول على خدماته قادما من تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إنتر اتفق بالفعل مع جيرو على كافة الشروط الشخصية، بعدما التقى بوكلاء اللاعب، مساء أمس الخميس في مقر إنتر بمدينة ميلانو.
وأكدت الشبكة أنها التقطت بعض الفيديوهات لوكلاء جيرو وهم يدخلون ويغادرون مقر النيراتزوري، ليلة أمس الخميس.
وتابعت أنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع وكيل اللاعب، حيث سيوقع جيرو على عقد مع إنتر لمدة عامين ونصف.
ونوهت أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن تشيلسي يريد الحصول على 11 مليون يورو بينما يقدم إنتر 4 ملايين فقط من أجل حسم الصفقة.
جدير بالذكر أن عقد جيرو مع تشيلسي من المقرر أن ينتهي في شهر حزيران/يونيو المقبل، حيث سيصبح لاعبًا حرًا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ.
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