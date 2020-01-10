الاحتجاجات العنيفة بهونغ كونغ تؤثر في الصحة العقلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة، نشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، من أن الصحة العقلية للبالغين في هونغ كونغ قد عانت بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي أصبحت عنيفة بشكل متزايد منذ اندلاعها في حزيران/ يونيو الماضي.

ولفتت الدراسة إلى أن الاكتئاب قد زاد خمسة أضعاف وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة النفسية قد زاد ستة أضعاف بين البالغين عما كان عليه قبل ظهور حركة المظلة العام 2014، عندما خرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع لأول مرة لاستنكار تآكل الحكم الذاتي للمدينة.

وتناولت الدراسة فترة الاضطرابات الاجتماعية الحالية، والتي اندلعت احتجاجا على قانون تسليم المطلوبين، الذي تم سحبه وأصبح كأنه لم يكن، حيث كان سيسمح بمحاكمة السكان في الصين.

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ووفقًا لعرض المجلة فإن الدراسة التي استمرت في الرصد لعشر سنوات، والتي أجرتها جامعة هونغ كونغ تعتبر "أكبر وأطول دراسة استباقية لتأثير الصحة العقلية على مستوى السكان" في منطقة متأثرة بالاضطرابات الاجتماعية.

وخلال الدراسة، أجري مسح على ما يصل إلى 1736 من البالغين تسع مرات بين عامي 2009 و2019 لتحديد مدى انتشار الاكتئاب المحتمل وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة النفسية.