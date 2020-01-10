تركيا تستقبل أول ثلاثة جنود قتلى في ليبيا

الجمعة 10 يناير 2020

أكدت مصادر مطلعة مقتل ثلاثة جنود أتراك في ليبيا وإصابة ستة آخرين مما يجعلها أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آواخر العام الماضي بحسب موقع "ليبيا ريفيو".



وقالت المصادر أن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها اليوم الجمعة إلى تركيا.

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وكشفت تغريدة على حساب تويتر في حساب الثورة الليبية باللغة الانكليزية عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت (270 كلم غرب طرابلس).ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في وقت تستمر قوات الجيش الليبي بتضييق الخناق على الميليشيات في العاصمة طرابلس.

وأعلن أردوغان الأحد الماضي أن قوات من الجيش التركي بدأت في التوجه إلى ليبيا، من أجل "التعاون وحفظ الاستقرار"، متجاهلا التحذيرات الدولية والإقليمية من عواقب التدخل الأجنبي في هذا البلد.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، إن "مهمة جنودنا هناك هي التنسيق (...) جنودنا ينتشرون تدريجا".