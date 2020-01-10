قوة امنية تمنع التجمع في ساحة ام البروم في البصرة

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية منعت المتظاهرين من التجمع في ساحة ام البروم في محافظة البصرة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة امنية منعت التجمع في ساحة ام البروم"، مشيرا الى أن التجمع بحسب ماهو مقرر يكون باتجاه ساحة البحرية، إلا أن المتظاهرين مصرين على البقاء.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي افادوا بأن قوة أمنية حذرت المتظاهرين في البصرة أثناء تنظيمهم مسيرة سلمية تجاه ساحة البحرية قرب مبنى المحافظة.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي افادوا بأن قوة أمنية حذرت المتظاهرين في البصرة أثناء تنظيمهم مسيرة سلمية تجاه ساحة البحرية قرب مبنى المحافظة.
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