قوة امنية تمنع التجمع في ساحة ام البروم في البصرة

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة امنية منعت التجمع في ساحة ام البروم"، مشيرا الى أن التجمع بحسب ماهو مقرر يكون باتجاه ساحة البحرية، إلا أن المتظاهرين مصرين على البقاء.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي افادوا بأن قوة أمنية حذرت المتظاهرين في البصرة أثناء تنظيمهم مسيرة سلمية تجاه ساحة البحرية قرب مبنى المحافظة.

