بالصور.. البغداديون في ساحة التحرير بعد خطبة المرجعية

وثقت عدسة الخليج 365 صورا لالاف المحتجين الذين توافدوا الى ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات في العاصمة بغداد للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية التي دخلت اليوم الجمعة، يومها المائة.

وبدأ توافد العوائل البغدادية من الرجال والنساء الى ساحة الاتجاج بالازدياد بعد انتهاء صلاة الجمعة وخطبة المرجعية الدينية العليا، التي جددت مطالبتها بضرورة الالتزام بالاصلاح وفقا لخارطة طريق وضعتها فيما سبق.



وعلقت المرجعية الدينية العليا اليوم، على الاحداث الاخيرة التي شهدها العراق، مشيرة الى أن الاعتداءات وانتهاك السيادة جزء من تداعايات الازمة، مشددة بالقول كفى الشعب ما عاناه من حروب ومحن وشدائد على مختلف الصعد طوال عقود من الزمن في ظل الانظمة السابقة وحتى النظام الراهن.



كما اكدت المرجعية على ضرورة أن يحكم العراق ابناءه ولادور للغرباء للتحكم في مصيره، والدعوة للاصلاح وفق الخارطة التي تحدثت عنها بشكل متكرر، محذرة من استحكام الازمة وخسارة البلد نتيجة الصراعات الداخلية.

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وتدخل التظاهرات في العراق، اليوم الجمعة العاشر من كانون الثاني، يومها المائة، منذ انطلاقها في الأول من تشرين الأول الماضي، قبل أن تتراجع لبعض الوقت ثمّ تستأنف يوم 25 من الشهر ذاته.



ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.



ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.