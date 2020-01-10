نائب يحذر القيادة الامريكية ويدعوها لسحب قواتها 'دون مشاكل'

دعا نائب عن تحالف الفتح، الجمعة، القيادة الامريكية لأن تتحلى بالحكمة وسحب قواتها من العراق "دون مشاكل"، محذرا من سلوك العراق طرقا اخرى للدفاع عن ارضه وسيادته.
وأوضح القدو، ان "العراق يسعى للحفاظ على علاقات طبيعية ومتوازنة مع امريكا وفقا للاعراف الدولية الدبلوماسية بعيدا عن اي تدخلات بالشان الداخلي للاخر".
واضاف، ان "العراق حريص على بناء علاقات اقتصادية وثقافية وتجارية جيدة مع امريكا كما هو الحال مع باقي دول العالم، دون اي املاءات او تدخلات او خرق للسيادة العراقية"، لافتا الى ان "اي محاولات لضرب السيادة العراقية فهو امر مرفوض وغير مقبول ولن يتم السكوت عليه باي شكل من الاشكال".
واكد القدو، ان "القوات الامنية والحشد الشعبي قادرين على حماية سيادة العراق من اي مخاطر او تهديدات ارهابية سواء من داعش او غيره"، معتبرا أن "الوجود الاجنبي على الاراضي العراقية اصبح غير مرغوب به ولايمكننا الاعتماد على القوات الامريكية مستقبلا بعد التجاوزات والخروقات التي قامت بها قواتهم".
وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين 6 كانون الثاني 2020، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، مبينا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.
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