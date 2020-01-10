مستشار بارزاني: بيان المرجعية جاء متوافقا مع خطاب كردستان

وقال محمود في تغريدة له على موقع تويتر، إن المرجعية دوما مع الحكمة والعقلانية، وخطابها اليوم جاء متوافقا مع خطاب كردستان فيما يتعلق بالقرارات المصيرية.

وعن تلك القرارات، اشار محمود الى قول المرجعية ماجاء في نصه "فرض رأي على حساب المكونات سيؤدي الى خسارة"، موضحا أن "هذه أشارة الى قرار سحب القوات الاجنبية بمعزل عن قبول بقية الاطراف، فضلا عن "انتقاد التمسك بترشيح رئاسة الوزراء من قبل طرف سياسي".



وعلقت المرجعية الدينية العليا، اليوم على الاحداث الاخيرة التي شهدها العراق، مشيرة الى أن الاعتداءات وانتهاك السيادة جزء من تداعايات الازمة، وشددت "كفى الشعب ما عاناه من حروب ومحن وشدائد على مختلف الصعد، كما اكدت على أن يحكم العراق ابناءه ولادور للغرباء للتحكم في مصيره، وجددت الدعوة للاصلاح وفق الخارطة التي تحدثت عنها بشكل متكرر، وحذرت من استحكام الازمة وخسارة البلد نتيجة الصراعات الداخلية.