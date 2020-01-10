عاصفة انتقادات بألمانيا لإقامة حزب الله فعاليات تأبين سليماني

لاقى إقامة حزب الله اللبناني فعاليات ترويجية ومراسم تأبين لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا، تنديدات واسعة وعاصفة من الانتقادات في ألمانيا.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن "هذا شيء لا يصدق.. لقد تم الاحتفاء في قلب عاصمتنا برلين بسليماني الذي ارتكب العديد من الهجمات حول العالم، فضلا عن مجازر ضد المدنيين في سوريا، قبل أن تنهي طائرة مسيرة أمريكية حياته قبل أيام، في بغداد".

وأضافت: "رغم كل هذا، أقيمت فعاليات لتأبينه في برلين، بمسجد الإمام رضا، التابع للحزب، حضرها 100 شخص".

كما نشر منظمو الفعالية، لافتات أخرى يوجد فيها سليماني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الذي قتل رفقته، بحسب الصحيفة بيلد.





وشمل حفل التأبين نشر دعايا حزب الله وإيران، ووصف للغارة التي قتلت سليماني بأنها "هجوم إرهابي أمريكي".

ونقلت بيلد عن مسؤول استخباراتي ألماني لم تكشف عن هويته: "مسجد الإمام رضا نقطة تجمع رئيسية لأنصار حزب الله في برلين".

وأضاف أن "إمام المسجد الذي يدعى تيفيكول إرول يهاجم الولايات المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر صور قادة حزب الله ونظام ولاية الفقيه".



Advertisements

وفي محيط مسجد الإمام رضا، انتشر 150 شرطيا بالتزامن مع فعالية تأبين سليماني، كما تظاهر 50 شخصا ضدها بينهم فالكو ليك، نائب رئيس حي نيوكولن، الذي يتواجد فيه المسجد، وفق بيلد.

وقال ليك للصحيفة: "لا يوجد للتطرف مكان في مدينتنا".





وفي وقت لاحق من مساء الخميس، حضر 200 شخص حفل تأبين آخر لسليماني في أحد المراكز التابعة لحزب الله شرقي برلين.

وتعليقا على هذه الفعاليات، قال كريستوف دي فريس، النائب البرلماني عن الاتحاد المسيحي الحاكم "يمين وسط": "إن مسجد الإمام رضا يعمل كذراع طولى لنظام ولاية الفقيه الإيراني"، مضيفا: "حفل التأبين هذا يعد إساءة صارخة لحرية ممارسة الشعائر الدينية".

أما مايكل تويرر، النائب البارز عن الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط" فقال: "يجب ألا تكون ألمانيا ملاذا أو مكانا للتعبئة والتجنيد لصالح حزب الله".

وينشط حزب الله في ألمانيا، ويملك نحو 1050 شخصا من الأتباع في عموم البلاد بينهم 250 في برلين وحدها.

ومنتصف الشهر الماضي، أصدر البرلمان الألماني توصية للحكومة بحظر حزب الله بالكامل في ألمانيا.

وفجر الجمعة الماضي، نفذت واشنطن بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، بناء على معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

وسبق ذلك، اقتحام عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.