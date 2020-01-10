ألمانيا ترجح وقف التصعيد بين واشنطن وطهران

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وكالة الأنباء الألمانيةالجمعة 2020/1/10 03:13 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
رجح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، توقف تصاعد النزاع بين أمريكا وإيران حاليا في أعقاب القصف المحتمل لطائرة ركاب أوكرانية في طهران.
واستيقظ العالم، صباح الأربعاء الماضي، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 شخصا، وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.
وقال ماس، في تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" الألمانية: "أعتقد أن كافة الأطراف أدركت الآن أن التصعيد العسكري انتهى حاليا، وأنه من السديد التحدث معا".
وأضاف أنه عندما تكثفت الدلائل على احتمالية سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران جراء قصف، جاءت ردة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحفظة للغاية، والذي أشار إلى أن الأمر يدور على الأرجح حول مأساة مفزعة حدثت عن طريق الخطأ.
وأشاد ماس بدعوة إيران لتقديم خبراء أمريكان الدعم في الكشف عن ملابسات الحادث، معتبرا ذلك "إشارة مهمة" في هذا الاتجاه.
وتابع: "هكذا يتعين علينا أن نعود تدريجيا إلى حل مشكلاتنا على الطاولة.. الباب الآن مفتوح".
وطالب ماس بكشف كافة ملابسات واقعة سقوط الطائرة، موضحا أن الحكومة الألمانية أبلغت المسؤولين في إيران أنها تنتظر منهم إجراء تحقيق شفاف بأكبر قدر ممكن وبمشاركة دول أخرى مثل أوكرانيا، حيث تنحدر الطائرة المنكوبة، وكندا التي فقدت الكثير من الضحايا في الحادث.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إنه لا يستبعد احتمال سقوط الطائرة التابعة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران نتيجة إصابتها بصاروخ.
وأبدت فرنسا، الجمعة، استعدادها للمساهمة في تحقيقات الجارية بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت بُعيد إقلاعها من طهران.
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