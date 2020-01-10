"سي إن إن" تنشر فيديو يرجح فرضية إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية

أظهر مقطع فيديو أرسل إلى شبكة "سي إن إن" الأمريكية ما يبدو أنه صاروخ أطلق في العاصمة الإيرانية طهران في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ويضرب جسمًا في السماء.



في ذلك الوقت تقريبًا، تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها.

وذكرت "سي إن إن"، أنه لا يمكن التحقق من صحة الفيديو، لكن المباني التي تمت مشاهدتها فيه تشبه المباني الموجودة في ضاحية باراند التي تقع بالعاصمة. والطائرة الأوكرانية تحطمت شمال الضاحية.

ويظهر الفيديو، الذي حصلت عليه من ناريمان غريب (ناشط إيراني على الإنترنت) الذي أرسله بعد ذلك إلى "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ضوءًا في السماء، يتحرك من اليسار إلى اليمين ثم ينفجر.

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وطلبت "سي إن إن" من غريب الحصول على مزيد من المعلومات حول من قام بالتقاط الفيديو وكيف حصل عليه، لكنها لم تتلق ردًّا بعد.

وتعتقد الولايات المتحدة بشكل متزايد أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية، وفقًا لعدة مسؤولين أمريكيين.

وتعتمد نظرية العمل على التحليل المستمر لبيانات الأقمار الصناعية والرادار والبيانات الإلكترونية التي يتم جمعها بشكل روتيني من قبل الجيش والاستخبارات الأمريكية.

ويأتي إسقاط الطائرة مع توتر شهدته المنطقة حينها بعد أن قامت طهران بقصف قواعد أمريكية في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة شنها البنتاجون على موكبه في بغداد الجمعة الماضية.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على المعلومات الاستخباراتية إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت، الأربعاء، قد أسقطها صاروخان أرضيان روسيا الصنع طراز (SA-15).

ورصدت الولايات المتحدة إشارات الرادار الإيراني تحدد موقع الطائرة، قبل أن يتم إسقاطها.