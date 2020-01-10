شكرا لقرائتكم قبل وصول المحققين.. تنظيف موقع تحطم الطائرة بإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال سكان محليون في إيران لشبكة سي بي إس الأميركية، اليوم الجمعة، إن حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم نقله من مكان الحادث أمس الخميس، وقام عمال النظافة بتنظيف المكان قبل وصول الفرق الدولیة المختصة المستقلة.

وأضافت "سي بي إس": إن عملية التنظيف تمت قبل وصول المحققين الأوكرانيين، وحسب العمال الموجودين في الموقع فإنهم لا يعلمون أين نقل الحطام.

وأجبر مسؤولو الأمن الإيرانيون مراسلة شبكة "سي بي إس" على مغادرة موقع تحطم الطائرة. وقالت المراسلة إنه لم يتبق سوى القليل من الحطام.

إيران: حرب نفسية

إلى ذلك، نفت إيران فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية إثر إصابتها بصاروخ، فجر الأربعاء، ما أودى بحياة 176 شخصاً، معتبرة أن كافة التصريحات الغربية التي صبت في هذا الشأن "حرب نفسية" ضدها.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في بيان نشره التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن "كل تلك التقارير الغربية التي تحدثت عن إسقاط الطائرة بصاروخ حرب نفسية ضد إيران. بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين، وندعو بوينغ لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".

رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابد زاده أكد في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ "غير وارد من الناحية التقنية". كما أوضح قائلاً: "الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة، ولو كانت أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور".

طهران: قد نرسل الصندوق إلى روسيا أو كندا

وأضاف: "قادرون على تحليل الصندوق الأسود للطائرة، وسنستمد العون من أوكرانيا". وتابع: "بعد التحدث مع الخبراء الأوكرانيين نعتزم تحليل الصندوق الأسود في البلاد، ولكن لو كان بحاجة إلى معدات خاصة لتحليل محتوياته فحينها سنتخذ قرارا آخر، وقد نرسله إلى روسيا أو كندا".

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع نتيجة إصابتها بصاروخ، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.

وأضاف أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن التحقيق في وقت لاحق الجمعة.