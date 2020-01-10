النشرة: العثور على قذيقة من مخلفات حرب تموز في خراج كفرحمام والجيش عالج الموضوع

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "عناصر من سلاح الهندس في ​الجيش اللبناني​ بمواكبة من شرطة بلدية كفرحمام، كشفوا على قذيقة عيار 155 من مخلفات ​حرب تموز​ في منطقة مراميغ الذئاب في خراج البلدة، وعملوا على نقلها الى مكان آمن تمهيدا لتفجيرها".

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