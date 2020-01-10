القاضي بيرم تابع النظر بالإدعاء ضد حبيش وأرجأ جلسة التحقيق بالملف إلى 24 الحالي

تابع قاضي التحقيق في ​بيروت​ أسعد بيرم، النظر في ادعاء ​الدولة اللبنانية​ والنائبة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ ضدّ النائب ​هادي حبيش​، بجرم تحقير القضاء، فيما لم يحضر وكيل القاضية عون لإبلاغه نسخة عن الدفوع الشكليّة الّتي تقدَّم بها وكيل حبيش المحامي مروان ضاهر.

وقد حضرت رئيسة هيئة القضايا في ​وزارة العدل​ القاضية هيلانة اسكندر، بوكالتها عن الدولة اللبنانية، وتسلّمت النسخة.

وأرجأ القاضي بيرم جلسة متابعة التحقيق في الملف إلى 24 كانون الثاني الحالي.