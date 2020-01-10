القاضي بيرم تابع النظر بالإدعاء ضد حبيش وأرجأ جلسة التحقيق بالملف إلى 24 الحالي

تابع قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، النظر في ادعاء الدولة اللبنانية والنائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضدّ النائب هادي حبيش، بجرم تحقير القضاء، فيما لم يحضر وكيل القاضية عون لإبلاغه نسخة عن الدفوع الشكليّة الّتي تقدَّم بها وكيل حبيش المحامي مروان ضاهر.
وقد حضرت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بوكالتها عن الدولة اللبنانية، وتسلّمت النسخة.
وأرجأ القاضي بيرم جلسة متابعة التحقيق في الملف إلى 24 كانون الثاني الحالي.
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