اخبار العالم

القاضي بيرم تابع النظر بالإدعاء ضد حبيش وأرجأ جلسة التحقيق بالملف إلى 24 الحالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تابع قاضي التحقيق في ​بيروت​ أسعد بيرم، النظر في ادعاء ​الدولة اللبنانية​ والنائبة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ ضدّ النائب ​هادي حبيش​، بجرم تحقير القضاء، فيما لم يحضر وكيل القاضية عون لإبلاغه نسخة عن الدفوع الشكليّة الّتي تقدَّم بها وكيل حبيش المحامي مروان ضاهر.

وقد حضرت رئيسة هيئة القضايا في ​وزارة العدل​ القاضية هيلانة اسكندر، بوكالتها عن الدولة اللبنانية، وتسلّمت النسخة.

وأرجأ القاضي بيرم جلسة متابعة التحقيق في الملف إلى 24 كانون الثاني الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاضي بيرم تابع النظر بالإدعاء ضد حبيش وأرجأ جلسة التحقيق بالملف إلى 24 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا