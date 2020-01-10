قطع السير عند تقاطع جريدة "النهار" بوسط بيروت وتحويله إلى الطرق الفرعية

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"قطع السير عند تقاطع جريدة "النهار" في ​وسط بيروت​ وتحويله إلى الطرق الفرعيّة، وحركة المرور كثيفة في المكان".

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