أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "أمام هذا الكم الهائل من الاستهتار واللامبالاة من السلطة الحاكمة الّتي لا زالت تتصارع على المغانم والحصص غير آبهة بوجع الناس، لا أجد أمام اللبنانيين إلّا حلًا وحيدًا: ​الثورة​ ثمّ الثورة ثمّ الثورة".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: الثورة هي الحل الوحيد أمام هذا الكم الهائل من الاستهتار من السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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