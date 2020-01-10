جمالي نشرت صورة أطفال يدرسون على ضوء الشمعة: "حرام اللبناني يوصل لهون"

ركّزت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​ديما جمالي​، على أنّه "عندما يصبح ابن ​طرابلس​ يتعلّم في المدرسة على ضوء الشمعة، تضحي البيانات كلّها بلا قيمة، والتبريرات كلّها بلا معنى، ونحتاج قرارات وأفعال حاسمة في هذا الملف".

وشدّدت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على صورة أطفال يتعلّمون في المدرسة على ضوء الشمعة، على أنّ "منذ 25 سنة يقولون لنا إنّ ​الكهرباء​ ستصبح 24/24 ساعة، ولا زلنا ننتظر، لكن بعد هكذا مشهد لم نراه إلّا بأيام الحرب، نقول "عن جد حرام اللبناني يوصل لهون".