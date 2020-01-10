اخباران للقاضي ابراهيم في موضوع المعاينة الميكانيكية وعدادات الوقوف

قدم رئيس ​نقابة مكاتب السوق​ وأمين عام اتحاد الولاء لنقابات النقل و المواصلات في ​لبنان​ ​حسين توفيق غندور​ بواسطة وكيله المحامي محمد مصطفى، اخبارين للنائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ بموضوع ​المعاينة الميكانيكية​ و ​عدادات الوقوف​.



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