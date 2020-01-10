حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة وعلى جادة شفيق الوزان

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أن ​حركة المرور​ كثيفة على ​طريق المطار​ القديمة، كما أنها كثيفة أيضا على جادة شفيق الوزان باتجاه القاعدة البحرية في بيروت بسبب تحويل السير المتوجه نحو الوسط التجاري باتجاه الخط البحري.

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