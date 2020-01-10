اعتصام امام كهرباء لبنان في صور

نفذ محتجون في حراك صور اعتصاما أمام "​كهرباء لبنان​" عند المدخل الشمالي للمدينة، إحتجاجا على "الإنقطاع المتواصل والدائم للتيار الكهربائي في المنطقة". ورددوا شعارات متوعدين "بعدم دفع الفواتير وطرد الجابي في ظل ​أزمة الكهرباء​ الدائمة". وطالبوا بضرورة تشكيل ​حكومة​ "تكون على قدر تطلعات ​الشعب اللبناني​ وطموحاته".



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