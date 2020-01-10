حسن يعقوب: يعلنون دعم حسان دياب ويعملون على ارجاع الحريري

اشار النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "​أميركا​ تعلن التهدئة مع ​ايران​ لكن تجمع قواتها وتستعد وايران توحي بان الرد انتهى لكن الاعداد لضرب قوات أميركا مستمر"، لافتا الى انه "في ​لبنان​ يعلنون دعم رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ ويعملون على ارجاع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، ودعم ​الليرة​ مستمر لكن حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامه لا يعرف الى اين سيصل سعر الصرف!، تكنوقراط لكن مع سياسيين"، مضيفا :"انه زمن الخداع".

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