النشرة: طريقا شبعا عين عطا وشبعا كفرشوبا سالكتان أمام جميع المركبات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن طريقي شبعا ​عين عطا​ وشبعا ​كفرشوبا​ سالكتين أمام جميع المركبات بعد أن عملت إحدى الآليات المتعاقدة مع ​وزارة الأشغال العامة​ على فتحها بالتعاون مع ​بلدية شبعا​.



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